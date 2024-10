Kamala Harris doit encore conquérir le vote des hommes de couleur: voici ce qu'elle leur propose

Ces propositions incluent des prêts pour les entrepreneurs, la légalisation du cannabis récréatif, et un soutien dans les secteurs des cryptomonnaies. Harris souhaite également améliorer l'accès aux soins pour lutter contre les maladies affectant cette population, comme le diabète et le cancer de la prostate. L'objectif est d' impliquer davantage les hommes noirs dans son programme , face à une mobilisation électorale jugée insuffisante.

La semaine dernière, l'ancien président Barack Obama a lancé un avertissement sévère aux hommes noirs, déclarant qu'il n'était "pas acceptable" de ne pas participer à cette élection et suggérant qu'ils pourraient être réticents à voter pour Kamala Harris parce qu'elle est une femme.

Un soutien économique et médical accru

Outre les initiatives économiques, Harris s'engage à réduire les inégalités en matière de santé. Elle prévoit des actions spécifiques pour lutter contre des maladies telles que le cancer de la prostate et le diabète, qui affectent particulièrement les hommes noirs. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de campagne où Harris cherche à renforcer son soutien parmi les électeurs noirs, un électorat que les Démocrates estiment crucial.

Mobilisation électorale en vue des élections

Ces initiatives interviennent alors que l'ancien président Barack Obama a rejoint la campagne de Harris, exhortant les électeurs à se mobiliser en rappelant son slogan emblématique "Yes, We Can", reformulé en "Yes, She Can". Harris espère que ces efforts contribueront à renforcer le soutien des hommes noirs, alors que l'opposition républicaine, notamment Donald Trump, tente de séduire cet électorat avec des promesses concurrentes.