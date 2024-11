Kim Jong Un ordonne une "production de masse" de drones explosifs: dans quel but?

La Corée du Nord intensifie sa production de drones explosifs sous l'impulsion de Kim Jong Un. Le leader nord-coréen a ordonné la production en masse de ces engins lors d'un test de performance dans une usine, soulignant leur importance stratégique et leur coût relativement faible.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a ordonné de donner la priorité à la "production de masse" de drones explosifs, en assistant jeudi à un test de performance de ce type d'engins dans une usine, selon des médias officiels.

"Il a souligné la nécessité de construire un système de production en série le plus tôt possible et de passer à une production de masse" de drones explosifs, a rapporté l'agence de presse nord-coréenne KCNA.