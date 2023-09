La Belgique envoie une aide d'urgence via B-FAST à la Libye dévastée: "Cela représente une aide de 19 tonnes"

Le transport de cette aide matérielle d'urgence sera assuré par des partenaires européens, a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères.

B-FAST ("Belgian First Aid & Support Team") est la structure du gouvernement fédéral qui est activée lors de l'apport d'une aide d'urgence à l'étranger et se compose du SPF Intérieur, du SPF Stratégie et Appui (BOSA), du SPF Santé publique, de la Défense et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, et dans laquelle le cabinet du Premier ministre est également impliqué.

Cette aide s'ajoute au million d'euros débloqué par la Belgique pour l'aide humanitaire d'urgence.