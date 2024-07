La CEO de C&A Europe quitte ses fonctions

Giny Boer était à la tête de C&A Europe depuis 2021. Elle quitte ses fonctions pour se concentrer sur des "opportunités non exécutives", a indiqué le groupe, sans préciser en quoi consistaient lesdites opportunités.

La famille Brenninkmeijer, l'une des plus riches des Pays-Bas, a fondé C&A en 1841 et possède toujours la chaîne de magasins de vêtements, qui compte plus de 1.300 boutiques dans 17 pays européens.