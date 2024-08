La Chine veut des discussions "de fond" avec les Etats-Unis

La Chine veut avoir avec les Etats-Unis des discussions "de fond", a averti mardi à Pékin le chef de la diplomatie chinoise avant un entretien avec un conseiller du président américain Joe Biden, sur fond de tensions bilatérales et régionales.

Ce déplacement, qui doit s'achever jeudi, intervient quelques mois avant l'élection présidentielle américaine et dans un contexte tendu entre la Chine et plusieurs alliés des Etats-Unis en Asie.

De leur côté, les Philippines, liées aux Etats-Unis par un traité de défense mutuelle, ont estimé mardi que la Chine est le "plus grand perturbateur" de la paix dans la région, après une série d'accrochages en mer de Chine méridionale avec des navires chinois.

Le responsable américain s'est pour sa part dit "impatient" d'entamer ces discussions.

Jake Sullivan et Wang Yi se sont vus à cinq reprises au cours des 18 derniers mois, dont une fois à Washington et une autre lors du sommet en novembre 2023 entre Joe Biden et Xi Jinping en Californie.

Les relations bilatérales entre leurs pays restent tendues, avec pour pierres d'achoppement les différends commerciaux, l'expansion chinoise en mer de Chine méridionale et la question de Taïwan.