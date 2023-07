La coopération Pékin-Washington "essentielle" pour lutter contre le changement climatique

"Je pense que la poursuite de la coopération entre les États-Unis et la Chine sur le financement contre le changement climatique est essentielle", a-t-elle souligné, s'exprimant face à une table ronde d'experts.

"Comme nous sommes les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde et les plus grands investisseurs en énergies renouvelables, nous avons à la fois la responsabilité commune - et la capacité - de montrer la voie", a-t-elle déclaré, mettant l'accent sur un domaine-clé de coopération pour Washington, malgré des relations bilatérales tendues.