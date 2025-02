Les États-Unis pourraient-ils "envahir" le Mexique? La présidente se veut très claire concernant une possible "invasion"

"Ils peuvent les appeler comme ils veulent (ndr: les cartels) mais avec le Mexique, on parle de coordination et non de subordination, d'ingérence, et encore moins d'invasion", a insisté la présidente mexicaine très populaire dans son pays.

Mme Sheinbaum a par ailleurs annoncé un élargissement de la plainte du Mexique contre des fabriquants d'armes américains. Son gouvernement les accuse de vendre des armes aux cartels mexicains et d'alimenter la narco-violence au Mexique.

"Il va y avoir un élargissement de cette plainte contre ceux qui vendent les armes introduites dans ce pays", a-t-elle souligné.