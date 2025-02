La France a livré les premiers Mirages 2000 en Ukraine: pourquoi le délai était aussi long?

Alors que le président ukrainien s'est dit prêt à discuter directement avec Vladimir Poutine, la guerre continue en Ukraine et l'Europe s'y implique concrètement. Les premiers Mirage 2000 français sont arrivés pour participer à la défense du ciel ukrainien. Un geste fort, mais surtout symbolique, car dans un premier temps, seuls six Mirage seront déployés sur place.

La France a de son côté signé un accord pour lui céder des Mirage 2000 modèle 5, et les premiers seraient donc arrivés. Je reste au conditionnel parce que l'armée française ne communique pas sur cette information classée secret défense. En revanche, le ministre des armées l'a confirmé.

Mieux vaut tard que jamais. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame des avions à ses alliés depuis le début de la guerre en février 2022. Il a reçu quelques F-16 des Pays-Bas, d'autres lui ont été promis, notamment par la Belgique, mais ils tardent à être livrés pour deux raisons: la durée de formation nécessaire pour les pilotes ukrainiens habitués au MiG-29 de l'ère soviétique et le manque de pièces détachées.

Les pilotes ukrainiens formés en France sont opérationnels, et Volodymyr Zelensky, bien poli, a remercié la République. Mais voilà, c'est un peu comme quand vous êtes étudiant et que vous reprenez la 205 GTI de votre grand-père. Super bagnole, mais qui date de 1984. Et bien là, c'est pareil, le Mirage 2000 est un excellent avion conçu dans les années 70 pour remplacer le mythique Mirage 3 des Chevaliers du ciel. Il a été mis en service dans l'armée française en 1984. Les modèle 5, les 2000 modèle 5, sont la dernière version. Mais ils datent quand même de 1998.

A l'origine, c'est avant tout un avion de défense pour assurer ce qu'on appelle la police du ciel, le combat aérien. Mais les appareils livrés à l'Ukraine ont été modifiés pour permettre de réaliser des missions air-sol, c'est-à-dire des bombardements. Ils ont également été équipés d'une électronique de dernière génération pour déjouer les puissants systèmes de brouillage de l'armée russe. Disons que la 205 GTI a été super révisée.

Mais la France, vous l'avez dit, n'en a livré que 6. Elle aurait bien du mal à faire plus d'ailleurs, car il ne lui en reste que 26 basés en France et à Djibouti.

Désormais, l'aviation française est équipée principalement de Rafale, un avion à 200 millions d'euros pièce, soit environ 10 fois le prix d'un Mirage 2000 d'occasion. Pour vous donner une idée, la République ne s'offre qu'une dizaine de Rafale chaque année, par exemple 11 en 2023. Or, tous les experts sont d'accord, pour assurer la maîtrise du ciel, l'Ukraine aurait besoin de centaines d'appareils afin d'abattre les myriades de drones qui attaquent chaque jour. Mais, les Européens ne lui fourniront pas ces chasseurs bombardiers, tout simplement parce qu'ils ne les ont pas.

Bref, cette livraison massive d'avions promises à Zelensky pourrait bien être qu'un mirage.