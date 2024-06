La jetée américaine pour l'aide à Gaza à nouveau retirée

La jetée temporaire américaine, destinée à décharger de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza assiégée, a été à nouveau retirée en raison de la houle et remorquée jusqu'à un port israélien, a indiqué vendredi le Pentagone. C'est la troisième fois que la jetée est détachée du rivage en raison des conditions météorologiques depuis son installation initiale à la mi-mai.

"En raison du niveau élevé de la mer attendu ce week-end, le commandement central a retiré la jetée temporaire de son ancrage à Gaza et la remorquera jusqu'à Ashdod, en Israël", a déclaré Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone, en faisant référence au commandement militaire américain responsable du Moyen-Orient.

Elle n'a donné aucune date pour une remise à flot de la jetée.

Le président Joe Biden avait annoncé en mars l'établissement de cette jetée par des troupes américaines au large des côtes de Gaza. La construction s'est achevée début mai, mais les conditions météo ont fait qu'elle n'a été mise en service qu'au 17 mai. Une semaine plus tard, la houle avait provoqué le désamarrage de quatre vaisseaux participant à l'opération. La jetée avait ensuite été endommagée trois jours plus tard et avait dû être transportée dans le port israélien d'Ashdod pour être réparée.