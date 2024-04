La police italienne arrête un membre de l'Etat Islamique: l'homme avait été interpellé en Belgique en 2023... mais relâché après un jour

La police italienne a annoncé lundi, dans un communiqué, avoir arrêté un ressortissant du Tadjikistan parti combattre en Syrie en 2014 et considéré toujours "membre actif" du groupe djihadiste État islamique (EI).

Né en 1992, l'homme - identifié uniquement par les initiales S.I. - était en fuite et utilisait divers pseudonymes et nationalités, se disant notamment originaire d'Ouzbékistan, du Kirghizistan et d'Ukraine. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et a été arrêté lundi matin à l'aéroport Fiumicino de Rome, son vol provenant d'Eindhoven, aux Pays-Bas, a précisé la police.