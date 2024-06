La pollution atmosphérique a fait huit millions de morts en 2021, dont 700.000 enfants: comment sommes-nous directement impactés?

Un rapport de l'UNICEF et l'institut de recherche américain Health Effects Institute rapporte ces chiffres très inquiétants : en 2021, la pollution atmoshérique a causé plus de hui millions de décès dans le monde.

La pollution atmosphérique a causé, en 2021, plus de huit millions de décès dans le monde, dont 700.000 décès d'enfants de moins de cinq ans, ressort-il d'un rapport publié mercredi par l'ONG Unicef et l'institut de recherche américain Health Effects Institute (HEI). Selon le nouveau rapport "State of Global Air", les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables à la pollution atmosphérique, qui constitue, d'ailleurs, le deuxième facteur de risque de décès dans le monde pour cette tranche d'âge, après la malnutrition.

Parmi les 700.000 décès infantiles survenus en 2021, 500.000 étaient liés à la pollution atmosphérique, causée par "la cuisson en intérieur avec des combustibles polluants, principalement en Afrique et en Asie".