La loi européenne sur la restauration de la nature adoptée: quelles conséquences sur l'environnement et les agriculteurs ?

Après des mois de débat, la loi européenne sur la restauration de la nature a été adoptée. Un texte qui prévoit notamment de restaurer, d'ici 2050, 90 % des habitats naturels : "C'est une loi qui vise à protéger et à restaurer aussi les zones de nature qui ont été endommagées par toutes ces activités humaines. Petit à petit, si on laisse la nature tranquille et qu'on lui donne de l'espace, elle finit par reprendre assez rapidement ses droits", indique Jean-Pascal Van Ypersele. Un vote au cours duquel la Belgique s'est abstenue.

C'est extrêmement important.

Il faut dire qu'il inquiète certains agriculteurs chez nous. Objectif d'ici 2030 pour les États membres, déployer des solutions fondées sur la nature, rétablir les écosystèmes d'un cinquième des terres et des espaces marins de l'Union européenne. C'est une loi qui vise à protéger et à restaurer aussi les zones de nature qui ont été endommagées par toutes ces activités humaines : "Ça va vraiment soutenir la biodiversité. On va réinvestir en fait dans la nature en général. Et tout ça, c'est vraiment extrêmement important pour l'adaptation face aux événements extrêmes climatiques qu'on voit déjà en Belgique, mais ailleurs dans le monde et en Europe particulièrement", précise Nadia Cornejo, porte-parole de Greenpeace.