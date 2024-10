La première éolienne de 26MW au monde présentée en Chine

La société chinoise Dongfang Electric Corporation (DEC) a présenté, au cours du week-end, l'éolienne la plus puissante jamais fabriquée à ce jour, avec une capacité de 26MW.

L'appareil est haut de 185 mètres au centre de son moyeu et le diamètre de son rotor est de 310 mètres, ce qui permet à ses pales de balayer une surface de 75.000 mètres carrés soit l'équivalent d'environ 10 terrains de football.

DEC avait déjà testé, en juin, un prototype de 18MW capable d'approvisionner jusqu'à 36.000 foyers.

Les fabricants d'éoliennes, chinois en tête, lancent des machines toujours plus grandes et puissantes, ce qui doit permettre de produire plus d'électricité tout en réduisant les coûts.

Le plus grand salon de l'énergie éolienne en Chine, le China Wind Power (CWP) débutera mercredi.