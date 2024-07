La tempête Béryl fait au moins cinq morts au sud des États-Unis

Après avoir traversé les Caraïbes, la tempête Béryl a touché lundi le Texas, charriant de fortes pluies qui ont provoqué inondations et coupures massives de courant, et causé la mort d'au moins cinq personnes dans le sud des États-Unis.

Plus au nord, dans le comté de Benton en Louisiane, une femme est décédée après qu'un arbre est tombé sur son domicile, a indiqué la police locale sur Facebook.

Quatre personnes sont décédées dans la région de Houston, selon le maire de cette grande ville du sud du Texas et la police locale. Deux d'entre elles ont été tués en raison de chutes d'arbres, une troisième est décédée dans un incendie provoqué par la foudre.

Lors de son passage dans les Antilles, il avait même atteint la catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson des ouragans, soit la plus élevée.

Un temps classé comme ouragan, Béryl a provoqué avant son passage aux États-Unis au moins 10 décès dans les Caraïbes et au Venezuela.

Il est extrêmement rare qu'un ouragan de cette puissance arrive aussi tôt dans la saison. Béryl est l'ouragan le plus précoce en 10 ans à toucher les États-Unis, selon l'expert Michael Lowry.

Selon le NHC, Béryl doit continuer sa route vers le Mississippi et l'Ohio mardi et mercredi.

Mais le danger reste présent. Cinq tornades ont ainsi été enregistrées lundi par les services météorologiques au Texas et le NHC a notamment alerté du risque de submersion marine sur les côtes.

Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.