La tempête Béryl frappe le sud des Etats-Unis, au moins huit morts

Après avoir traversé les Caraïbes, Béryl a touché lundi le sud des Etats-Unis, faisant au moins sept victimes au Texas et une en Louisiane, ont annoncé les autorités.

Quatre personnes sont décédées dans la région de Houston, selon le maire de cette grande ville du sud du Texas et la police locale.

Avant d'atteindre les Etats-Unis, Béryl a provoqué au moins 10 décès dans les Caraïbes et au Venezuela, où il avait atteint la catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson des ouragans, soit la plus élevée.

Plus au nord, dans le comté de Benton en Louisiane, une femme est décédée après qu'un arbre est tombé sur son domicile, a indiqué la police locale sur Facebook.

Deux autres décès liés à des chutes d'arbres avaient été annoncés plus tôt lundi par les autorités de la région.

Selon le site poweroutage.us, plus de 2 millions de foyers et commerces restaient privés d'électricité mardi au Texas. En Louisiane, ils étaient plus de 13.000.

Plus de 1.100 vols ont également été annulés à l"aéroport de Houston lundi selon le site FlightAware, les autorités redoutant des tornades.