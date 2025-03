La Thaïlande théâtre de deux attentats le même jour: cinq personnes tuées

Cinq personnes ont été tuées et plus d'une douzaine d'autres blessées dans deux attentats perpétrés dans le sud de la Thaïlande, a annoncé la police dimanche.

Un groupe de plus de 10 assaillants a ouvert le feu devant le bureau du district de Sungai Kolok, une ville située à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, vers 19h samedi (13h en Belgique), a déclaré la police de la province de Narathiwat. Ils ont également lancé des explosifs et fait exploser des bombes, tuant deux volontaires de la défense qui gardaient le bureau et blessant 12 autres personnes, dont quatre civils.

Samedi soir, dans la province voisine de Pattani, une bombe placée en bord de route a tué trois personnes, dont deux assistants de village et un garde forestier qui surveillait la zone. Une personne a également été blessée dans l'incident, qui s'est produit vers 23h dans le district de Saiburi, a déclaré la police locale.