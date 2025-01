La ville de Sydney interdit l'accès à neuf plages après l'apparition de mystérieuses petites boules

"Jusqu'à présent, la plupart des échantillons identifiés sont de la taille d'une bille et quelques-uns sont plus grands", selon le conseil, qui organise l'enlèvement des débris en toute sécurité et inspecte d'autres plages. Il est recommandé au public de ne pas s'approcher des débris.

Pas la première fois

Certaines plages populaires de Sydney, dont Coogee, dans la banlieue est de la ville, avaient été fermées en octobre après que de mystérieuses boules noires s'y étaient échouées. Un événement similaire s'est produit en décembre dans la zone proche de l'aéroport de Sydney.

D'après l'agence de protection de l'environnement de Nouvelle-Galles du Sud, les débris rejetés en octobre provenaient probablement d'une source qui rejette des déchets mixtes, ajoutant que leur origine n'avait pas pu être identifiée.

De leur côté, des chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney ont affirmé que les boules découvertes en octobre n'étaient pas naturelles et ne pouvaient pas être attribuées uniquement à une marée noire, comme on l'avait d'abord pensé. Selon le professeur Jon Beves, il s'agissait d'un déchet d'origine humaine. Parmi les centaines de composants différents trouvés dans les boules, il a cité des "molécules provenant d'huile de cuisson et de résidus de savon, des produits chimiques PFAS, des composés stéroïdiens, des médicaments antihypertenseurs, des pesticides et des médicaments vétérinaires".