"L'agresseur est devenu plus actif dans cette région": voici les images aériennes des dégâts causés par des frappes russes à Tchassiv Iar

Les forces russes ont intensifié leurs attaques dans la direction de la ville de Toretsk, située près du front dans l'est de l'Ukraine, après une accalmie prolongée, ont rapporté mercredi des officiels et des journalistes de l'AFP.

Les forces russes ont progressé vers Tchassiv Iar, ville stratégique et théâtre d'intenses combats, Moscou tentant de la conquérir pour effectuer une percée en direction de Kramatorsk, principale ville encore sous contrôle ukrainien dans la région

Le ministère russe de la Défense a lui affirmé avoir "amélioré sa position tactique" près de plusieurs localités, dont Toretsk. Contacté au téléphone par l'AFP, Oleksandre, 67 ans, un habitant de Toretsk, a dit que la situation était devenue "difficile" et que les tirs, notamment de roquettes GRAD, "ont duré toute la journée" de mardi, poussant les civils à se réfugier dans leurs caves.

Les forces russes ont lancé "cinq opérations d'assaut dans les environs de New York, Pivnitchne et Pivdenne", aux alentours de Toretsk, a affirmé ce dernier dans un autre communiqué.

Le front oriental est toujours au coeur d'intenses combats avec une armée ukrainienne en sous-effectif, mais la zone de Toretsk, dans la région de Donetsk, était relativement épargnée ces derniers mois. "Après une longue accalmie, l'agresseur est devenu plus actif dans le secteur de Toretsk", a indiqué mardi soir l'état-major de l'armée ukrainienne durant un briefing, assurant "repousser l'agresseur".

Selon lui, des habitants restent près des entrées des bâtiments pour "pouvoir sauter à l'intérieur en cas d'attaque", ajoutant qu'un projectile avait atterri près de sa maison mercredi matin.

Des analystes militaires en lien avec l'armée ukrainienne ont, eux aussi, fait état d'avancées russes vers Toretsk, dont la population avant l'invasion russe de 2022 était estimée à environ 32.000 personnesSelon Vadim Filachkine, gouverneur de la région de Donetsk, "21 maisons ont été endommagées" dans la zone de Toretsk. Selon lui, un habitant a également été tué et un autre blessé par des frappes russes près de Pokrovsk, à une cinquantaine de kilomètres plus à l'ouest et autre zone particulièrement chaude du front.

Toujours dans la région de Donetsk, la ville stratégique de Tchassiv Iar est également le théâtre d'intenses combats, Moscou tentant de la conquérir pour effectuer une percée en direction de Kramatorsk, principale ville encore sous contrôle ukrainien dans la région.

Une vidéo aérienne de la ville publiée mercredi par la 225e brigade d'assaut ukrainienne "Cygne Noir" sur son canal Telegram, montre de nombreux immeubles éventrés ainsi que des colonnes de fumée qui s'élèvent dans le ciel.