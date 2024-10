L'Arabie saoudite échoue à entrer au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

Cet organe onusien censé défendre les droits humains et les libertés publiques dans le monde est souvent le lieu de controverses et de tensions entre régimes démocratiques et autoritaires qui y siègent côte à côte.

Il y a 47 places au Conseil des droits de l'Homme qui siège à Genève.

Dix-huit places étaient à pourvoir pour l'exercice 2025-2027, réparties par régions: pour "l'Asie-Pacfique", les cinq places ont été remportées par Chypre, les Îles Marshall, le Qatar, la Corée du Sud et la Thaïlande.