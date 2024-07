L'armée israélienne dit avoir touché une dizaine de cibles du Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir touché une dizaine de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et tué l'un des membres du mouvement islamiste armé lors de frappes aériennes et terrestres dans la nuit.

Cette annonce intervient après la menace de riposte du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui a promis une "réponse sévère" à une attaque à la roquette perpétrée samedi. Celle-ci a coûté la vie à 12 jeunes à Majdal Shams, ville du Golan syrien occupé par Israël et proche de la frontière avec le Liban. Selon l'armée israélienne, la roquette a été tirée depuis le Liban par le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Le mouvement islamiste libanais a nié toute implication.

Israël a "frappé une dizaine de cibles terroristes du Hezbollah dans sept zones différentes", a indiqué son armée. Elle a notamment cité un entrepôt de stockage d'armes et diverses infrastructures. Au cours de ces opérations, l'armée a aussi "éliminé un terroriste du Hezbollah", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Ces dernières semaines, l'armée israélienne s'est targuée d'avoir touché de nombreuses cibles du Hezollah, affirmant répliquer aux attaques du mouvement chiite libanais sur le territoire israélien.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre le gouvernement de Benjamin Netanyahu et le mouvement islamiste palestinien Hamas, les échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne sont quasi quotidiens. Le Hezbollah affirme attaquer Israël pour soutenir son allié du Hamas et les Palestiniens de Gaza.

Selon les autorités israéliennes, 22 soldats et 24 civils ont depuis été tués par les tirs du Hezbollah. Ces violences ont également fait au moins 527 morts au Liban, en majorité des combattants mais aussi 104 civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de différentes sources, avant l'annonce de l'armée israélienne.