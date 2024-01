L'armée relève son contingent en Lituanie: les Chasseurs à Cheval succèdent aux Lignards

"Les Chasseurs à Cheval - une unité bilingue - sont désormais en charge de la participation belge à la mission Forward Land Forces (FLF, de l'Otan) en Lituanie pour une durée de six mois. Avec nos pays partenaires, nous contribuons au renforcement de la sécurité de nos frontières européennes", a ajouté le bataillon Istar.

"Le transfert d'autorité (ToA) avec le détachement fourni par le bataillon 12e de Ligne Prince Léopold/13e de Ligne - une unité d'infanterie casernée à Spa - est terminé", a indiqué le bataillon Chasseurs à Cheval - ou Istar (pour "Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance") -, stationné à Heverlee, près de Louvain, sur les réseaux sociaux.

Cette unité a déployé un "détachement multi-senseurs" qui s'intègrera au sein d'un "groupement tactique" commandé par l'Allemagne - l'un des huit que l'Otan a mis en place, d'abord à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014, puis de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes en février 2023.

"Mission completed. Bravo à toutes et à tous et merci aux unités qui nous ont appuyés durant la préparation ainsi que durant ces six mois de mission sous la bannière des Forward Land Forces (FLF) en Lituanie. Bon retour parmi nous", a pour sa part indiqué le 12/13 bataillon de Ligne, l'un de cinq "bataillons de manoeuvre" de la brigade motorisée sur Facebook.