L'Australie interdit l'importation de cigarettes électroniques jetables au 1er janvier

Dans un pays où moins de 12% de la population fume quotidiennement, environ 15% des 14-17 ans s'adonnent à la cigarette électronique, selon des chiffres officiels.

"La grande majorité des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine et les enfants deviennent dépendants", a souligné le ministre de la Santé, Mark Butler. Ce phénomène est d'autant plus "préoccupant" que les vapoteurs ont trois fois plus de chance de fumer aussi du tabac, a-t-il ajouté.