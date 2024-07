Le Bitcoin consomme plus d'électricité que la Belgique

Le "minage" du Bitcoin, soit le processus de création de cette cryptomonnaie, consomme davantage d'électricité que l'ensemble de la Belgique, a illustré mercredi la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) lors de la présentation de son dernier rapport.

La consommation d'énergie du minage du Bitcoin a explosé entre 2015 et 2023, pour atteindre 121 TWh. La consommation de la Belgique s'élevait l'an dernier à 78,4 TWh.

Entre 2018 et 2022, la demande des 13 plus grands data centers a doublé, relèvent les Nations Unies, qui réclament des règles plus strictes pour limiter l'empreinte environnementale de la digitalisation croissante.