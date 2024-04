Le Canada augmente ses dépenses de défense, sans atteindre l'objectif de l'Otan

Les sommes promises permettront au pays de se munir entre autres de capteurs maritimes et de sous-marins pour surveiller les océans, d'hélicoptères et d'avions de détection aérienne. Le pays investit aussi pour acquérir des missiles à longue portée pour l'armée de terre.

Ces nouveaux investissements s'ajoutent aux navires de la marine et avions de combat F-35 déjà promis par Ottawa, en plus des sommes déjà allouées pour moderniser sa défense en vertu du Commandement militaire de l'espace aérien nord-américain (NORAD), partagé avec les États-Unis.

"On va rester à la fine pointe de la technologie et on va s'assurer que notre défense soit moderne et qu'elle corresponde à nos objectifs", a déclaré lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'une conférence de presse à la base militaire de Trenton, en Ontario.

Ce dernier a affirmé que le Canada, souvent critiqué pour ne pas contribuer suffisamment à l'Alliance atlantique, allait dépenser l'équivalent de 1,76% de son PIB dans sa défense d'ici la fin de la décennie, comparativement à 1,38% à l'heure actuelle.