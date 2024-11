Le "cerveau" des attentats du 11 septembre devrait éviter la peine de mort: voici pourquoi

Ils évitent la peine de mort

Khalid Cheikh Mohammed, Walid bin Attash et Mustafa al-Hawsawi, sont accusés de terrorisme et du meurtre de près de 3.000 personnes dans un des épisodes les plus traumatiques de l'histoire des États-Unis. En échange d'une sentence de réclusion criminelle à perpétuité - selon les médias américains -, Khalid Cheikh Mohammed, qui s'était vanté auprès d'enquêteurs d'avoir imaginé et organisé les attentats les plus meurtriers de l'Histoire, évite, grâce à cet accord, un procès où il encourrait la peine de mort. Or, cette décision annoncée fin juillet avait choqué de nombreux proches des victimes et suscité de virulentes critiques dans le camp républicain, dans un pays en pleine campagne présidentielle.

Les trois hommes n'ont jamais été jugés. La procédure devant les amener en procès s'était enlisée autour de la question de savoir si les tortures qu'ils ont subies dans les prisons secrètes de la CIA entachaient les preuves à leur encontre.

La plupart des gens connaissent Khalid Cheikh Mohammed grâce à la photo prise de lui le soir de sa capture en 2003, les cheveux ébouriffés et la moustache touffue, vêtu d'un pyjama blanc.