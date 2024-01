Le conflit Israël-Hamas se déplace au Yémen: Britanniques et Américains mènent des frappes contre les Houthis

Les bombardements ont visé des cibles dans la capitale du Yémen Sanaa et dans le port d'Hudaydah, un bastion des Houthis dans la mer Rouge. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak "a autorisé des frappes aériennes britanniques contre les positions militaires des Houthis au Yémen", écrit le Times. "Le Royaume-Uni devrait se joindre aux États-Unis et à d'autres alliés pour mener cette mission de manière imminente", ajoute le quotidien.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les rebelles Houthis, qui sont proches de l'Iran et contrôlent une grande partie du Yémen, multiplient les attaques en mer Rouge afin d'y entraver le trafic maritime international, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Les Houthis, bombardés, affirment qu'ils continueront à cibler les navires liés à Israël

Un porte-parole des rebelles au Yémen, Mohamed Abdel Salam, a affirmé vendredi que les Houthis continueront de cibler les navires liés à Israël en mer Rouge, en dénonçant les frappes américano-britanniques "injustifiées" contre son mouvement.

"Il n'y a aucune justification à cette agression contre le Yémen, puisqu'il n'y avait pas de menace sur la navigation internationale en mer Rouge (...), et la cible était et restera les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter). Des frappes américaines et britanniques ont été "menées avec succès" vendredi contre les Houthis au Yémen, et avec le "soutien" de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas, a affirmé le président américain Joe Biden dans la nuit de jeudi à vendredi.