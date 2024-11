Le fils de Brandy est décédé d'une méningite foudroyante: elle a passé 21 ans en prison pour "maltraitance" en Oklahoma

Dans le quatrième épisode de "Made in USA", Christophe Deborsu fait découvrir le milieu carcéral des États-Unis, notamment en Oklahoma, l'État le plus radical d'Amérique en la matière. C'est là que l'on condamne le plus de détenus à mort, que l'on compte le plus grand nombre de femmes en prison, que les lois sur l'avortement sont les plus restrictives.

Brandy a 41 ans et a passé la moitié de sa vie en prison, en raison de la loi sur la négligence maternelle. Elle est toute juste sortie de prison.

Le fils de Brandy est mort d'une méningite lorsqu'il avait un an. La justice de l'Oklahoma l'a jugée coupable de mauvais traitements Le père, lui, n'a jamais été inquiété. Pour Brandy, ce retour à la liberté est un saut dans l'inconnu. "À chaque fois que je me sentirais un peu dépassée, je n'aurais qu'à me répéter que je ne suis plus en prison. Et comme dit ma psy, il faut se concentrer sur les choses désagréables que je n'ai plus à faire, comme aller aux toilettes et prendre des douches avec tout le monde ou être entourée de folles toute la nuit...", confie-t-elle.

À peine libérée, Brandy s'est rendue au Capitole, le Parlement de l'État, où elle était attendue à une table ronde sur le sort des femmes en prison.