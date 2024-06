Le FMI valide une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine de 2,2 milliards de dollars

Cette nouvelle tranche d'aide porte à 7,6 milliards de dollars le montant à présent débloqué pour l'Ukraine via ce mécanisme élargi de crédit (MEDC), plan d'aide sur quatre ans qui avait été approuvé en mars 2023, et fait partie d'un grand plan d'aide international d'un montant total de 122 milliards de dollars.

Les fonds seront fléchés vers du soutien budgétaire, détaille le FMI dans un communiqué.

"Les performances de l'Ukraine restent solides dans le cadre du MEDC malgré des conditions difficiles", a relevé l'institution internationale basée à Washington. "L'économie ukrainienne continue de faire preuve de résilience, même si les perspectives restent soumises à une incertitude exceptionnellement élevée."

Le FMI précise qu'"un élan de réforme soutenu et le décaissement en temps opportun de l'aide extérieure sont nécessaires pour préserver la stabilité macroéconomique, restaurer la viabilité des finances publiques et de la dette et renforcer les réformes institutionnelles pour ouvrir la voie à l'adhésion à l'Union européenne".