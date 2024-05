Le Forum des organisations juives appelle les universités à "rejeter" le boycott d'Israël

Le Forum des organisations juives (FJO) a appelé jeudi les universités belges à ne pas céder aux appels des militants pro-palestiniens de rompre toute collaboration avec les universités et les instituts israéliens.

Le FJO a mis en garde contre les conséquences d'un tel boycott, qui "pénaliserait" les étudiants des deux pays et "retarderait les projets scientifiques communs". L'organisation souligne qu'en cédant à cette "demande scandaleuse", les universités ne contribueront en rien à "améliorer l'avenir des Palestiniens".

Depuis plusieurs semaines, des étudiants de différentes universités belges mènent des actions et occupent des bâtiments. Ils appellent leurs almas maters à cesser toute collaboration avec les universités et centres de recherche israéliens, en signe de protestation contre les violences à Gaza. Certaines universités ont déjà répondu favorablement à l'appel.

Selon le FJO, l'appel des militants ne repose sur aucun fait tangible et se caractérise par "une partialité absolue et des préjugés anti-israéliens et antisémites".