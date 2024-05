Le Hamas a accepté ce lundi un accord de trêve: pourquoi pas Israël? Découvrez l'analyse de notre experte

Ce lundi soir, le Hamas acceptait une trêve proposée par l'Égypte et Israël. Une nouvelle "surprenante" selon notre journaliste Chantal Monet. "Le Hamas a surpris beaucoup de monde, à commencer par le gouvernement israélien", a-t-elle indiqué sur le plateau du RTL info 13h. "Les islamistes, la veille encore, s'étaient montrés très intransigeants en disant que c'était soit l'arrêt définitif des combats, soit rien du tout", a-t-elle rappelé. "Or, le texte initial prévoyait une trêve de six semaines."

"Tout le monde y était, ou presque"