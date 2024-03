Le Hamas propose une trêve dans la bande de Gaza: la réponse d'Israël est jugée "négative" par le mouvement islamiste

Il a estimé que cette réponse constituait "un recul" par rapport à ses positions "transmises précédemment aux médiateurs" et qu'elle est "de nature à entraver les négociations et peut-être les conduire vers l'impasse". M. Hamdane n'a pas donné de précisions sur le contenu de la réponse israélienne. Des médiateurs - Etats-Unis, Qatar et Egypte - tentent de parvenir à une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas, en cours depuis le 7 octobre.

Le Hamas s'est dit prêt, dans une nouvelle proposition transmise la semaine dernière aux médiateurs, à une trêve de six semaines, pendant laquelle 42 otages --femmes, enfants, personnes âgées et malades-- seraient libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens contre chaque otage relâché. Il réclame aussi un retrait de l'armée israélienne de Gaza et l'entrée plus importante des aides, a souligné M. Hamdane.

Les déclarations du responsable du Hamas surviennent alors que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a entamé mercredi en Arabie saoudite une nouvelle tournée au Moyen-Orient axée sur les efforts en vue d'une trêve humanitaire à Gaza.