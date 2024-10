Le Hezbollah a lancé de nouveaux missiles sur le nord d'Israël

L'armée israélienne a bombardé plusieurs points stratégiques au Liban dans la nuit de dimanche à lundi, notamment dans la région de la capitale, Beyrouth.

Le conflit actuel entre l'État hébreu et le Hezbollah a commencé il y a environ un an, lorsque la milice chiite a envoyé des missiles sur le sol israélien, en soutien au Hamas palestinien. Depuis, l'affrontement entre Tsahal et la milice libanaise a causé des centaines de morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de déplacés, à l'intérieur des frontières libanaises pour la plupart.