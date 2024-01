Le magnat indien Gautam Adani redevient l'homme le plus riche d'Asie

Le magnat indien Gautam Adani est redevenu vendredi l'homme le plus riche d'Asie, selon l'indice Bloomberg des milliardaires du monde, un an après les allégations de manipulation des marchés qui avaient fait chuter les cours des actions de son conglomérat.

Les deux hommes sont désormais respectivement les 12e et 13e personnes les plus riches du monde, d'après cet indice.

Son conglomérat familial, le groupe Adani, a vu sa valeur boursière amputée de plus de 150 milliards de dollars à la suite d'un rapport fracassant publié par la société américaine de recherche en investissements Hindenburg Research, qui l'accusait de fraude "éhontée" à l'égard des entreprises.

De son côté M. Adani, qui fin janvier 2023 était encore le troisième homme le plus riche du monde derrière l'Américain Elon Musk et le Français Bernard Arnault et sa famille, selon Forbes, a vu sa richesse personnelle s'effondrer d'environ 80 milliards de dollars.

Mais le fondateur du groupe Adani et son entreprise ont depuis lors compensé une grande partie de ces pertes, à mesure que l'intérêt du public pour le scandale s'est émoussé.