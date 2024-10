Le magnat indien Ratan Tata est décédé à 86 ans

"C'est avec un profond sentiment de perte que nous disons adieu à M. Ratan Navel Tata, un dirigeant vraiment hors du commun dont les contributions incommensurables ont façonné non seulement le groupe Tata mais aussi le tissu même de notre nation", a écrit dans un communiqué le président de Tata, Natarajan Chandrasekaran.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié M. Tata de "chef d'entreprise visionnaire, d'âme compatissante et d'être humain extraordinaire".

M. Modi lui a rendu hommage pour avoir fourni "un leadership stable à l'une des compagnies les plus anciennes et les plus prestigieuses de l'Inde", devenue sous sa direction une entreprise internationale tentaculaire allant des logiciels aux voitures de sport.

Né en 1937 à Bombay, Ratan Tata voulait devenir architecte et travaillait aux Etats-Unis lorsque sa grand-mère, qui l'a élevé, lui a demandé de rentrer au pays pour rejoindre l'entreprise familiale, fondée en 1868.