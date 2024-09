Le ministre chinois de la Défense appelle à des "négociations" pour mettre fin aux guerres

Le ministre chinois de la défense, Dong Jun, a déclaré vendredi que les "négociations" sont la seule solution aux guerres à Gaza et en Ukraine, devant une assemblée de responsables militaires du monde entier à Pékin.

Il a appelé tous les pays du monde à promouvoir "un développement pacifique et une gouvernance inclusive".

"Pour résoudre les questions sensibles telles que la crise en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, la promotion de la paix et des négociations est la seule solution", a déclaré M. Dong lors de la cérémonie d'ouverture du forum Xiangshan sur la sécurité.

Des dizaines de délégués se sont rendus vendredi dans la capitale chinoise pour le forum de Xiangshan, une réunion de défense considérée comme la réponse chinoise au colloque annuel "Shangri-La" de Singapour.

Le forum de Xiangshan accueille plus de 500 représentants de plus de 90 pays et organisation pendant trois jours, selon les médias d'Etat.

Des discours officiels sont attendus à la cérémonie d'ouverture ce vendredi, et des hauts responsables de l'armée russe, pakistanaise, singapourienne, iranienne et allemande notamment doivent participer à des tables rondes.