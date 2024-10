Le nouveau chef de l'Otan Mark Rutte, pas inquiet avant l'élection américaine, veut rassurer l'Ukraine

Mark Rutte a entamé mardi son premier jour à la tête de l'Otan en réaffirmant avec force le soutien de l'Alliance à l'Ukraine, balayant au passage les craintes qui entourent un possible retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

La guerre fait toujours rage en Ukraine, deux ans et demi après l'invasion russe de ce pays, et le résultat de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre est attendu avec anxiété des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi à Kiev qui dépend pour sa survie de la poursuite du soutien militaire occidental.

"C'est au gouvernement ukrainien de décider quand est arrivé le moment de discuter de la paix", a-t-il rappelé, là encore dans la continuité de son prédécesseur norvégien.

"Nous devons nous concentrer sur l'effort de guerre". "Plus nous aidons l'Ukraine, plus tôt" la guerre "se terminera", a-t-il martelé.

Il a également promis de s'assurer que l'Otan soit bien en ordre de bataille face à la menace russe. Et pour cela, a-t-il averti, il faudra dépenser plus. "Il n'y a pas d'alternative gratuite si nous voulons être à la hauteur des défis qui nous attendent", a déclaré celui qui pendant des années à La Haye et Bruxelles a défendu la rigueur budgétaire .