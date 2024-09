Le poste de télévision, nouvel eldorado de YouTube

YouTube veut renforcer sa présence dans la télévision connectée, pour concurrencer encore un peu plus les plateformes de streaming, et a dévoilé mercredi de nouvelles fonctionnalités adaptées à ce canal de diffusion.

"C'est le mode de visionnage qui affiche la croissance la plus forte", a expliqué mercredi le directeur général Neal Mohan en marge de la présentation, à New York, d'une série d'évolutions techniques et de nouveaux outils pour les créateurs de contenus.

YouTube est regardé plus d'un milliard d'heures par jour dans le monde sur des télévisions.

La population des créateurs dont les revenus proviennent majoritairement de visionnages sur ces appareils a augmenté de 30% en un an.

En juillet, YouTube a atteint quelque 10,4% du total des programmes regardés à la télévision aux Etats-Unis, détrônant pour la première fois le groupe Disney au sommet de ce classement établi par le cabinet Nielsen.