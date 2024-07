Le président chypriote ne voit "pas d'autre option" que la réunification de l'île

Seule reconnue internationalement, la République de Chypre n'exerce son autorité que sur la partie sud de l'île, séparée par une zone tampon, contrôlée par l'ONU, de la République turque de Chypre-Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue seulement par Ankara.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite dans la RTNC, a dit pour sa part ne voir "aucun bénéfice" à reprendre les pourparlers sous l'égide de l'ONU - dont le dernier cycle remonte à 2017 - en vue de mettre fin à la partition de l'île méditerranéenne.

"Quoi que fassent ou disent M. Erdogan et ses représentants dans les zones occupées, la Turquie, 50 ans plus tard, continue d'être responsable de la violation des droits humains de l'ensemble du peuple chypriote et de la violation du droit international", a affirmé M. Christodoulides.