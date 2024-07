Le président Zelensky promet de meilleurs soins de santé aux invalides de guerre

"Nous devons nous soucier davantage des blessés, être plus attentifs à ceux qui reviennent de l'enfer russe", a déclaré samedi le président lors d'un congrès sur la médecine de guerre organisé pour la première fois en Ukraine. Auparavant, il avait rendu visite aux soldats blessés et les a remerciés ainsi que les médecins et le personnel infirmier pour leur lutte pour la survie de l'Ukraine.

Des dizaines de milliers de soldats ont besoin d'une assistance médicale en raison de blessures ou de traumatismes psychologiques de guerre. M. Zelensky a également souligné la nécessité de centres de stabilisation pour les victimes militaires non loin des lignes de front.