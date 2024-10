Le résultat des élections américaines approche: que vont retenir les Américains de Joe Biden ?

Lorsque Joe Biden commence son mandat en janvier 2021, le président sortant a un défi majeur : redorer l’image de l’Amérique abîmée par la présidence Trump. "Quand vous êtes président juste après Trump, c'est annuler une bonne partie des décisions prises par lui. Par exemple, revenir sur les décisions sur le climat, sur la possession d'armes ou encore, remettre les soins de santé", explique Régis Dandoy, spécialiste de la politique américaine à l'université de Quito.

Un bilan plutôt positif, mais...

Joe Biden et son administration rétablissent en partie la paix sociale et relance l’économie marquée par une inflation record. Un plan "post-covid" de 1900 milliards de dollars est voté puis l’année suivante un second baptisé l’Inflation Reduction Act. Les résultats sont là avec un taux d’inflation sous contrôle. "Sur le plan économique, l'administration Biden est une réussite. C'est ce que vont sans doute retenir les manuels d'histoire. Par contre, ce n'est pas le sentiment d'une bonne partie de la population, qui voit les prix augmenter", précise Serge Jaumain, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste des Etats-Unis à l'ULB.