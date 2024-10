Élections américaines 2024: enjeux, résultats, États clés...voici tout ce qu'il faut savoir

La campagne électorale américaine bat son plein en vue de l’élection présidentielle du 5 novembre prochain. Voici un aperçu des dates, candidats et principaux enjeux de cette course historique.

Les enjeux majeurs de cette élection

Le coût de la vie reste un sujet préoccupant pour les Américains. Donald Trump mise sur ce thème en promettant de réduire les prix, même si ses projets de taxes sur les importations pourraient, selon les économistes, avoir l’effet inverse. Les questions migratoires et le droit à l'avortement sont également au centre des débats. Kamala Harris, en particulier, s’engage à défendre les droits reproductifs, en réaction à la décision de la Cour suprême d’abroger le droit fédéral à l’avortement.

Les États clés de l’élection

Les résultats dans sept États pourraient faire basculer l’élection : trois au Midwest (Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin) et quatre dans le sud (Arizona, Nevada, Caroline du Nord et Géorgie). Ces États, souvent appelés "États charnières", sont scrutés de près par les deux camps.

Comment fonctionne l'élection présidentielle américaine ?

Bien que plus de 150 millions de citoyens voteront, le président sera élu par les 538 grands électeurs répartis entre les États, en fonction de leur population. Un candidat doit obtenir au moins 270 voix électorales pour remporter la présidence.

Combien de grands électeurs chaque état possède-t-il ?

Chaque État reçoit un nombre de votes électoraux proportionnel à la taille de sa délégation au Congrès, soit un vote pour chaque sénateur et représentant. Les plus petits États, comme l'Alaska ou le Vermont, ont trois votes chacun. Les plus grands, comme la Californie, le Texas et la Floride, ont respectivement 54, 40 et 30 votes. Le nombre de votes peut changer après chaque recensement décennal, comme en 2020. Washington, DC a trois votes électoraux, mais sans représentation au Congrès, tandis que d'autres territoires américains, comme Porto Rico, n'ont pas de votes électoraux.

En cas d'égalité ?

Un nombre pair d’électeurs rend une égalité possible. Dans ce cas, le Congrès choisirait le président et le Sénat désignerait le vice-président. Une telle situation favoriserait probablement les républicains.