Le Rwanda n'enverra pas d'autre ambassadeur à Bruxelles que M. Karega

"Lorsqu'il s'est agi de changer d'ambassadeur à Bruxelles, nous avons décidé d'y envoyer Vincent Karega. D'autant qu'il est très au courant de la situation, puisqu'il a déjà été ministre des Affaires étrangères, et qu'il connaît bien l'Europe et Bruxelles", a indiqué M. Kagame à l'hebdomadaire français Jeune Afrique.

"Au bout d'un certain temps, Bruxelles nous a dit qu'il ne souhaitait pas l'accréditer, et qu'il fallait envoyer un autre ambassadeur. Lorsque nous avons demandé des explications, on nous a raconté des histoires sur ce qu'il s'était passé lorsque Vincent Karega était ambassadeur en Afrique du Sud. Ce à quoi nous avons répondu que, puisque cela ne l'avait pas affecté lors de sa mission en RDC, cela ne devrait pas avoir d'incidence sur sa nomination en Belgique. Nous avons demandé (aux Belges) de nous expliquer ce qu'il en était en réalité, mais leur réponse n'a été en rien satisfaisante", a ajouté le chef de l'État rwandais.