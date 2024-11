Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a rencontré Donald Trump: de quoi ont-ils parlé?

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a rencontré Donald Trump pour discuter des défis mondiaux, notamment les alliances entre la Russie, la Corée du Nord, l’Iran et la Chine. Rutte alerte sur les menaces globales, incluant la sécurité américaine et européenne.

"Ils ont discuté de l'ensemble des problèmes de sécurité mondiale auxquels l'Alliance est confrontée", a indiqué cette porte-parole, Farah Dakhlallah, dans un court communiqué, sans plus de détail.

"J'ai hâte de m'asseoir avec le président Trump et de voir comment nous allons collectivement nous assurer que nous faisons face à cette menace", avait-il déclaré le 7 novembre, en marge d'un sommet de dirigeants européens à Budapest.

Il avait alors affirmé vouloir discuter avec lui de la "menace" que représente le renforcement des liens entre la Russie et la Corée du Nord.

Depuis, il n'a cessé de mettre en garde contre les dangers d'un rapprochement entre la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, trois pays accusés d'aider la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine.

Le soutien nord-coréen apporté à Moscou illustre la nécessité du soutien des Etats-Unis, dont la propre sécurité est mise en cause, avait rappelé M. Rutte à Paris le 12 novembre.

La Russie soutient financièrement Pyongyang et lui apporte son expertise en matière de technologies de missiles. "C'est très inquiétant. Ces missiles posent une menace directe pour le territoire américain", avait-il plaidé.

De même, en collaborant avec la Corée du Nord, l'Iran et la Chine, la Russie "ne menace pas seulement l'Europe mais menace aussi la paix et la sécurité dans l'Indo-Pacifique et en Amérique du Nord", selon lui.