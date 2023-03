Le secteur bancaire se réunit en pleine crise et veut à tout prix rassurer

Les marchés mondiaux semblaient cependant rassurés mardi, les Bourses rebondissant tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Les différents gouvernements et autorités monétaires ont en effet apporté des réponses fortes pour rassurer sur la solidité financière, et ainsi éviter à tout prix un risque de contagion.

La faillite de Silicon Valley Bank (SVB) et celle de Signature Bank, il y a à peine deux semaines, ont fait monter une vague d'inquiétudes dans le secteur bancaire mondial. Le dernier épisode a été le rachat, dimanche, en urgence, de la banque helvétique Credit Suisse, par sa compatriote UBS.

Le système bancaire américain est constitué des grandes banques dont les noms sont connus à l'échelle internationale et qui dominent Wall Street, mais aussi d'un tissu de plus petites banques, régionales ou locales.

Et selon Rob Nichols,leur situation est très différente de celle de SVB et Signature Bank: "ces banques et leur modèle économique ne sont pas représentatifs des milliers d'autres banques de ce pays".

"Il y a eu une combinaison particulière et inhabituelle de facteurs dans ces deux chutes, liée à leurs portefeuilles" constitué d'un nombre réduit de clients mais avec des dépôts importants, dans un "environnement de hausse des taux" par la banque centrale (Fed) pour juguler l'inflation, a-t-il continué.