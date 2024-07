Le SHAPE à Mons va être doté d'un nouveau centre sur la cyberdéfense

Ce nouveau centre, baptisé 'NATO Integrated Cyber Defence Centre' (NICC), doit améliorer la protection des réseaux des membres de l'alliance, ainsi que l'utilisation du cyberespace en tant que domaine opérationnel. "Le centre informera les commandants militaires de l'Otan des menaces et des vulnérabilités potentielles dans le cyberespace", a déclaré l'OTAN dans un communiqué de presse. Il s'agit notamment des infrastructures civiles essentielles nécessaires au soutien des activités militaires.

Le centre réunira du personnel de l'Otan, des Etats membres et des experts de l'industrie. Ils auront recours à des technologies de pointe afin de sensibiliser l'alliance au cyberespace et d'accroître la résilience et la défense.