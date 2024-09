Le super typhon dévastateur Yagi fait au moins trois morts au Vietnam

Partager:

NHAC NGUYEN Le super typhon Yagi s'est abattu samedi sur la côte nord du Vietnam tuant au moins trois personnes, déracinant des milliers d'arbres, emportant des navires et des bateaux vers la mer et arrachant les toits des maisons après avoir semé la mort et la destruction dans le sud de la Chine et aux Philippines. Yagi a touché terre à la mi-journée dans les provinces de Quang Ninh et Haiphong, du nord du Vietnam, avec des vents dépassant les 149/h a indiqué le Centre national vietnamien de prévisions hydrométéorologiques.

Au moins trois personnes ont été tuées quand la tempête a arraché les toits de tôles des maisons dans la province de Quang Ninh, selon les services de secours. Plus à l'intérieur des terres, dans la province de Hai Duong, un homme a été tué vendredi dans la rue après que des vents violents ont fait tomber un arbre, selon un média d'Etat. Plus d'une douzaine d'autres personnes, probablement des marins à bord de bateaux de pêche, sont portées disparues. A Haiphong, des toits métalliques et des panneaux publicitaires ont volé à travers la ville sous l'effet du vent violent et des fortes pluies entraînées par le typhon.

- "Effrayant" - "Cela fait des années que je n'ai pas vu un typhon de cette ampleur", a déclaré à l'AFP Tran Thi Hoa, une habitante de Haiphong de 48 ans. NHAC NGUYEN "C'était effrayant. Je suis restée à l'intérieur, après avoir fermé toutes mes fenêtres. Mais le bruit du vent et de la pluie était incroyable", a-t-elle raconté. Avant d'atteindre le continent, le typhon a déraciné des centaines d'arbres sur l'île de Co To, au large de Quang Ninh. Plusieurs immeubles de bureaux, écoles et maisons de l'île ont vu leur toit emporté par les vents violents.