Le tueur en série Charles Manson reconnait des meurtres inconnus de la justice... 7 ans après sa mort

Tueur en série très connu pour l'ampleur de ses crimes et pour le nombre de séries et documentaires réalisés sur lui. C'est justement dans un de ces documentaires que de nouvelles révélations sont faites.

La plate-forme Peacock a réalisé une docu-série nommée Making Manson, qui revient sur la vie du tueur avant qu'il ne devienne chef de secte. Dans un des épisodes, un enregistrement audio de Manson révèle une confidence du détenu. "J’ai vécu au Mexique pendant un certain temps. Je suis allé à Acapulco, j’ai volé des voitures. Je me suis retrouvé impliqué dans des choses qui me dépassaient, mec. J’ai été impliqué dans quelques meurtres. J’ai laissé mon 357 Magnum à Mexico et j’ai laissé des cadavres sur la plage".

Le très sérieux journal The Guardian relaye cette histoire et explique que ces crimes n'étaient pas connus de la justice. Sept ans après sa mort, le tueur n'a pas fini de livrer tous ses secrets.