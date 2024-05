L'économie des médias menacée par l'IA générative pour les recherches sur Google

En présentant d'abord une réponse rédigée par intelligence artificielle (IA) aux recherches des internautes, Google menace de remettre en cause une partie du modèle économique d'internet, en particulier pour les médias, déjà fragilisés.

"Cela va avoir un impact négatif sur les marques et les sites qui produisent du contenu et qui dépendent du trafic venu des moteurs de recherche", estime Paul Roetzer, du Marketing AI Institute. "Mais on ne sait pas à quel point ni même ce qu'on pourra y faire."

Le cabinet Gartner prédit que le volume généré par les moteurs de recherche traditionnel va se contracter de 25% d'ici 2026 avec l'émergence des applications d'IA générative.

Malgré cette révolution, Google ne peut pas se passer de la publicité et va devoir aménager son offre auprès des annonceurs. "Sinon, ils se seront scié la branche avec l'IA", avance David Clinch, du cabinet de conseil Media Growth Partners.