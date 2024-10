Les Etats-Unis somment Israël d'améliorer l'aide humanitaire à Gaza sous 30 jours

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des Etats-Unis ont demandé à Israël d'améliorer l'accès humanitaire à Gaza dans un délai de 30 jours, laissant entendre que l'aide militaire américaine pourrait être compromise si cette demande était ignorée, ont rapporté la BBC et CNN.

S'adressant au ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, et à son collègue aux Affaires stratégiques Ron Dermer, Antony Blinken et Lloyd Austin ont exprimé leur "profonde inquiétude" face à la situation à Gaza. Ils ont appellé à une "action urgente et soutenue" de la part du gouvernement israélien pour améliorer la situation.

Selon la lettre, le montant de l'aide a chuté de plus de 50% depuis le printemps, pour atteindre en septembre son niveau le plus bas depuis le début de l'année. Le document indique également que 1,7 million de personnes vivant dans l'étroite bande de Gaza sont exposées à un "risque élevé" en raison des ordres d'évacuation.

Malgré cet avertissement, les Etats-Unis ont toutefois livré des systèmes de défense antimissile mardi.