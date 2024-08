Les Palestiniens systématiquement maltraités dans les prisons israéliennes

Des milliers de prisonniers palestiniens sont victimes de "mauvais traitements et de torture" systématiques dans les prisons israéliennes depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, a indiqué mardi l'ONG israélienne de défense des droits humains B'Tselem.

"Les témoignages indiquent clairement une politique institutionnelle systématique axée sur la maltraitance et la torture de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël", indique le rapport.

Les témoignages de 55 anciens détenus ont révélé des "conditions inhumaines", selon le rapport de l'ONG, soulignant que plus d'une dizaine d'établissements pénitentiaires étaient utilisés comme des "camps de torture de facto".

Des ex-détenus ont décrit "des actes fréquents de violence grave et arbitraire, des agressions sexuelles, des humiliations et des dégradations, des privations de nourriture délibérées, des conditions d'hygiène forcées et des privations de sommeil", ajoute l'ONG.

Sollicitée par l'AFP, l'administration pénitentiaire israélienne, qui gère les prisons du pays, a indiqué que "tous les prisonniers étaient détenus légalement et que leurs droits fondamentaux étaient pleinement respectés par des agents pénitentiaires et des dirigeants compétents et professionnels".

Les affirmations du rapport sont "sans fondement", a déclaré l'administration pénitentiaire.

De son côté, l'armée israélienne a déclaré que "tout acte de maltraitance sur les détenus, que ce soit lors d'une arrestation ou d'un interrogatoire, était illégal et contraire aux directives de l'armée israélienne et strictement interdite".